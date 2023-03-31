TGB: "Hepiniz NATO’culukta berabersiniz"

NATO’nun doğuya doğru genişlemesi doğrultusunda Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmesi için TBMM’de oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda oylamaya sunulan teklife iktidar partileri de muhalefet de destek verdi. Konuya ilişkin TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin açıklama yaptı.

"GAZİ MECLİSİ NATO’YA TESLİM OLANLARDAN KURTARACAĞIZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kayahan Çetin, Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmesinin NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin esası olduğunu ve NATO’nun Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunduğu belirtti.

Kayahan Çetin’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

- Silahını, tankını üstümüze çevirmiş, terör örgütlerini beslemiş, 15 Temmuz'u tertiplemiş NATO'nun genişlemesini oy birliğiyle kabul edenler bir gerçeği hepimize gösterdi: Hepiniz NATO'culukta berabersiniz!

- TBMM'ye layık değilsiniz.

- Mecliste koltuklarınıza yayılıp rant kavgası yaparken kavgaya tutuşursunuz, mesele NATO'ya teslim olmak olunca hepiniz birleşirsiniz.