TGB Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu'nda Türk gençliğini temsil etti: "Kutadgu Bilig’in medeniyetini Avrasya’da kuracağız"

Hocalı Katliamında kaybedilen insanlarla birlikte 6 Şubat’ta yaşanan depremden dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız anıldı.

"İKİ MİLLETİN ACILARI BİRDİR"

Konferansta protokol katılımcılarının konuşmaları sonrasında medya paneli ve gençlik paneli düzenlendi. Protokol konuşmacıları arasında Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allah-verdi Zada, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan Gençler Fonu Yetkilisi Mübariz Gadirov vardı. Konferansta Türk gençliğini ise Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin temsil etti.

Türkiye Gençlik Birliği adına konuşan Genel Başkan Kayahan Çetin, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anarken, iki devletin bu acılarının birbirine karıştığını ancak bu acılardan kuvvet aldığını söyledi. Kayahan Çetin şunları söyledi:

- Kardeş Azerbaycan milletine yönelik gerçekleşen, tarihe kaydedilmiş en büyük utanç ve insani felaketlerden Hocalı Katliamının acısı, Türk milletinin yaşadığı asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin acılarına karışmıştır.

- Acılarımız birbirine karışmıştır, türkülerimiz karışmıştır, hüznümüz ve sevincimiz karışmıştır ama en önemlisi direncimiz ve azmimiz birbirimizden kuvvet almaktadır. Yaşadığımız büyük depremin acılarını kuvvete çevireceğiz. Depremin ilk gününden beri kardeş can Azerbaycan’ın hiçbir spekülasyon yapmadan, çıkarsız kardeşlik ve dostluk elini sırtımızda hissettik. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin en destansı sayfalarından birini yine beraber yazdık.

"KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin sözlerine şöyle devam etti:

- Hocalı’nın acısını yaşadığımız, Azerbaycan topraklarının işgal altına düştüğü Karabağ sorununu Batı bir kördüğüme çevirmişti. Her türlü hukuk ayaklar altına alınmış, Ermenistan’ın bozuk statükosu hakim kılınmıştı. Batı’nın Karabağ’daki kördüğümünü kesip atacak kılıcı da Türkiye ve Azerbaycan beraber kınından çıkardı. Azerbaycan-Türkiye ve Rusya olarak aslında tüm bölgemizde, Batı Asya’da barışın sağlanmasında ve krizlerin çözümünde model olacak bir işbirliğini ortaya koyduk. Sorunları büyüten, çözülmez bir düğüm haline getiren, halkları birbirine düşüren ABD emperyalizminin yarattığı krizleri bölge devletlerinin işbirliğiyle çözdük, vatanımız Karabağ’ı işgalcinin elinden savaşarak kurtardık.

- Karabağ’da, Hocalı’da kaybettiğimiz insanlarımızın acısından bir direnç çıkardık, “Karabağ Azerbaycan’dır” kararlılığına işledik ve zaferimizin ateşi yaptık.

"KUTADGU BİLİG’İN MEDENİYETİNİ AVRASYA’DA KURACAĞIZ"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Türkiye ile Azerbaycan’ın Avrasya devletleri arasında büyük bir atılıma öncülük ettiğini söyledi.

- Şimdi bu büyük felaketin yaralarını hep beraber sarıp, yapacağımız büyük işler var. Asya kalesinin kapısı bize emanet. Ufuktan doğan yeni dünyanın kurucuları olacağız.Emperyalizmin, hegemonyacılığın, bölücülüğün, birbirine düşürülen ve kırdırılan milletlerin değil; bağımsız milli devletlerin paylaşımcı, kamucu, eşit, üreten ve insancıl uygarlığının öncülerinden olacağız. Bu uygarlık Avrasya uygarlığıdır ve Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın büyük atılımının öncüleridir.

Çetin, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserinden örnekler verdi. Çetin şunları söyledi:

- Ortak büyüğümüz Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’inde söylediği gibi: ‘Doğan herkes ölmeye, yükselen herkes düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru, her sevincin bir kederi ve her acıya karşı bir lezzet vardır.’ O zaman bu acılardan sonra önümüzde büyük sevinçler ve bayramlar da iki devlet, tek milletimizi bekliyor demektir. Kutadgu Bilig’in “kendi yararını arama, halkın yararını düşün” felsefesiyle bir insanlık kalesini, yeni bir uygarlığı beraber inşa etme görevi önümüzdedir. Kutadgu Bilig’in medeniyetini Avrasya’da beraber kuracağız. O zaman kardeşlerimiz ne katliamlarda ne felaketlerde can vermeyecekler. İnsan hayatı ve halkın çıkarı her şeyin üstünde olacak.

"AZMİMİZ FELAKETTEN BÜYÜKTÜR"

Konferansta Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allah-verdi Zada, yaşanan deprem sonrasında Azerbaycan’ın verdiği desteği anlattı. Zada şu ifadeleri kullandı:

- 6 Şubat’ta kardeş Türkiye'de meydana gelmiş deprem hepimizin kalbini sarstı. Asrın felaketi olarak bilinen depremden hemen sonra Azerbaycan kardeş Türkiye için seferber oldu. İlham Aliyev’in talimatıyla arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine intikal etti. Azerbaycan'ın dört bir yanında depremden etkilenen kardeşleri için yardım kampanyaları başlattı.

Hocalı Katliamında kaybedilenleri anan Konsolos, felaketlere karşı iki devletin kararlılığını vurguladı:

- Bizim azmimiz kararlılığımız bu felakettin daha büyüktür. Zorlukların üstesinden gelecek ve deprem yaralarını saracağız. Gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız. 26 Şubat tarihi Hocalı Katliamı, dünya insanlık tarihinin korkunç tarihidir. Hocalı sadece Azerbaycan'a değil insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Bugün bu salonda Hocalı Soykırımı kurbanlarını da anıyoruz.

KKTC DE KATILDI: "KARABAĞ’DAN ANADOLU’YA ANADOLU’DAN KUZEY KIBRIS’A"

Konferansın konuşmacıları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili Hasan Küçük de vardı. Hasan Küçük, konuşmasında, 2. Karabağ Zaferi’nin KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olması için kapı araladığını söyledi. Küçük, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası Kuzey Kıbrıs’ın da seferber olduğunu, yaraların el birliğiyle sarılacağını vurguladı.

- Deprem felaketi sonrasında Hepimiz birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduk. Bu seferberlik içinde küllerimizden yeniden doğduğumuz gibi bu zorlukları aşacağız. Birlik ve beraberliğe her günden daha fazla ihtiyacımız var. Kendi ortak politikamızı ortaya koyarken iki devletli egemen eşit bir devlet olarak Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye kabul edilmemiz bizim için tarihidir. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz Türk milletinin ortak dayanışması ve birlik beraberliğe dünden daha çok ihtiyacımız var. Anavatan Türkiye Bizim dayanışmamız, Karabağ’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Kuzey Kıbrıs’adır.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN SEVİNCİ VE HÜZNÜ BİR"

Etkinliğin düzenleyicilerinden olan Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Türkiye ve Azerbaycan’ın üzüntüde ve sevinçte bir arada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

- Yaşadığımız deprem 10 ilimizi değil tüm Türk cumhuriyetlerini derinden üzmüştür. Bugün, Hocalı Soykırımını unutmayacak, unutturmayacak gençlerin arasındaki birlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için toplandık.

- Türkiye ve Azerbaycan iyi günde de kötü günde de bir arada oldu, bugün de bir aradayız. Yıllardır Hocalı’yı anıyoruz, depremde vefat eden insanlarımız için üzülüyoruz. Karabağ Zaferinde, Kıbrıs mücadelesinde birlikte olduğumuz gibi bugün de buradayız. Zaferde birliğiz, mücadelede biriz. Birlikte güçlü olacağız, bütün felaketleri birlikte göğüsleyeceğiz.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da konuşmacılar arasındaydı. Ayrım konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birliğin devamı ve ülkelerin gelişmesi için gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Aynı zamanda Hocalı Katliamında yaşananları hatırlatarak Karabağ Zaferi’nin bu yaralara merhem olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- Vatandaşımızın depremde gösterdiği hassasiyet ne kadar büyük bir ulus olduğumuzu tüm dünyaya gösterdi. Büyük bir deprem geçirdik, asrın felaketi deniyor ama Türk milletinin dayanışması sayesinde yaralarımızı en kısa zamanda saracağız.

- 2. Karabağ Zaferi ile Azerbaycan, sulh yoluyla 30 yıldır almak istediği kendi öz toprağını savaşarak aldı. Sayın Aliyev'in başkanlığında Azerbaycan halkı kenetlendi kendi öz topraklarımızı almak istiyoruz dedi ve aldı. Türkiye Cumhuriyeti devlet başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere 85 milyon ayaktaydı.Azerbaycan’da da binlerce genç yetiştirdik. Bugün Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı genç sayısı 125 binin üzerinde. Yıllar önce Azerbaycan bağımsızlığını elde ettiğinde büyükelçiliklerimizde genç yoktu bugün her elçiliğimizde gençlerimiz var. Biz savunma sanayiinde sağlıkta tarımda gücümüzü gençlerle geliştireceğiz.

Şamil Ayrım, Karabağ Savaşı’nın KKTC için de etkilerine değinerek şunları söyledi: