TGB Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu'nda Türk gençliğini temsil etti: "Kutadgu Bilig’in medeniyetini Avrasya’da kuracağız"

Hocalı Katliamında kaybedilen insanlarla birlikte 6 Şubat’ta yaşanan depremden dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız anıldı.

Konferansta protokol katılımcılarının konuşmaları sonrasında medya paneli ve gençlik paneli düzenlendi. Protokol konuşmacıları arasında Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allah-verdi Zada, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan Gençler Fonu Yetkilisi Mübariz Gadirov vardı. Konferansta Türk gençliğini ise Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin temsil etti.

Türkiye Gençlik Birliği adına konuşan Genel Başkan Kayahan Çetin, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anarken, iki devletin bu acılarının birbirine karıştığını ancak bu acılardan kuvvet aldığını söyledi. Kayahan Çetin şunları söyledi:

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin sözlerine şöyle devam etti:

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Türkiye ile Azerbaycan’ın Avrasya devletleri arasında büyük bir atılıma öncülük ettiğini söyledi.

Çetin, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserinden örnekler verdi. Çetin şunları söyledi:

- Ortak büyüğümüz Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’inde söylediği gibi: ‘Doğan herkes ölmeye, yükselen herkes düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru, her sevincin bir kederi ve her acıya karşı bir lezzet vardır.’ O zaman bu acılardan sonra önümüzde büyük sevinçler ve bayramlar da iki devlet, tek milletimizi bekliyor demektir. Kutadgu Bilig’in “kendi yararını arama, halkın yararını düşün” felsefesiyle bir insanlık kalesini, yeni bir uygarlığı beraber inşa etme görevi önümüzdedir. Kutadgu Bilig’in medeniyetini Avrasya’da beraber kuracağız. O zaman kardeşlerimiz ne katliamlarda ne felaketlerde can vermeyecekler. İnsan hayatı ve halkın çıkarı her şeyin üstünde olacak.