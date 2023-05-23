Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı açıklaması: "Henüz karar belli olmadı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda kimi destekleyecekleri yönündeki partisinin kararı ile ilgili kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ KARAR BELLİ OLMADI"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda destekleyecekleri aday ile ilgili kararlarının henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapacaklarını ifade eden Ümit Özdağ, görüşmelerin olumlu devam ettiğini aktardı.

Ümit Özdağ, kararlarının nihai sonuca ulaşması durumunda 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapmayı planladıklarını belirtti.

Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şu şekilde:

- İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

- Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, 11 milyar dolara ulaşan ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Nihayetlenmedi.

- Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması ile ilgili de konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ şunları söyledi: