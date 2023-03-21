Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türk Milletiyle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorluklara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Büyük zorluklar var, Her gün pazara çarşıya giderken, evimizde mutfağımızda o zorlukları yaşıyoruz. Ekonomik olarak ifade edersek 500 Milyar Dolar borcu var, Türkiye’nin. Güvenlik açısından baktığımız Amerika bütün üstleri kurmuş, namluları ile bakıyor Türkiye’ye.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) partisinin sorunlara çözümünü anlatıyor



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/hjXqPTHyYc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Yaşanan zorlukların Vatan Partisi ile aşılabileceğine vurgu yapan Perinçek "Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/04mrJOq2Ia — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"BU SEÇİM TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/3IVbaleYEv — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Doğu Perinçek, seçimlerde Vatan Partisi'nin rolüne ilişkin "Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/dvVEmTLQ6W — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"HDP'YE YAPILAN 540 MİLYON TL SEÇİM YARDIMINI ÖDEMEZDİK"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/gUEpXxr55g — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Doğu Perinçek, partisinin ekonomi politikalarına ilişkin "300 ile 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 300 - 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/DSLy32jXE3 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Doğu Perinçek açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

- Vatan Partisi bu seçime girerken "Güçlü devlet, üreten millet" diyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi bu seçime girerken "Güçlü devlet, üreten millet" diyor



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/2WIdbfpOTq — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın düzenlendiği "İzmir İktisat Kongresi'ni" değerlendirdi:

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) Altılı Masa'nın "İzmir İktisat Kongresi'ni" değerlendirdi



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/a7XIzKdOYT — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"ÖNÜMÜZDEKİ KIRK YILI SİGORTALADI"

Doğu Perinçek, Vatan Partisi kadrolarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Vatan Partisi öyle kadrolar yetiştirdi ki, önümüzdeki kırk yılı sigortaladı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek ( @Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi öyle kadrolar yetiştirdi ki, önümüzdeki kırk yılı sigortaladı



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/Cl1PX6DGxq — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"UCUZ YAKIT, DOĞAL GAZ, MAZOT SAĞLAYACAĞIZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, üreticiye, çiftçiye ve köylüye yönelik izleyecekleri politikalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ucuz yakıt, doğal gaz, mazot sağlayacağız. Bunlar NATO'da yok. Azerbaycan'da, İran'da, Rusya'da var.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ucuz yakıt, doğal gaz, mazot sağlayacağız. Bunlar NATO'da yok. Azerbaycan'da, İran'da, Rusya'da var.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/8WXlM4c5P4 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 21, 2023

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN İMZAMIZI ATACAĞIZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorlukları aşması için Türk Milletinden destek isterken "Önümüzdeki altı gün hepimiz, kayıtlı bulunduğumuz ilçelerin seçim kurulunda Cumhurbaşkanı adaylığı için imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.