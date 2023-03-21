Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türk Milletiyle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu Özel programına konuk oldu. Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına Türk Milletinden destek yağdı. a Perinçek Türkiye'nin önündeki çözümü anlattı.

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türk Milletiyle buluştu
Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türk Milletiyle buluştu
Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorluklara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Büyük zorluklar var, Her gün pazara çarşıya giderken, evimizde mutfağımızda o zorlukları yaşıyoruz. Ekonomik olarak ifade edersek 500 Milyar Dolar borcu var, Türkiye’nin. Güvenlik açısından baktığımız Amerika bütün üstleri kurmuş, namluları ile bakıyor Türkiye’ye.

Yaşanan zorlukların Vatan Partisi ile aşılabileceğine vurgu yapan Perinçek "Vatan Partisi'nin kadroları zorlukların içinden gelmiş, zorluklarla mücadele etmiştir." dedi.

"BU SEÇİM TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime dair yaptığı değerlendirmede  şu ifadeleri kullandı:

- Bu seçim Türkiye ile ABD arasında. Zaten ABD seçime müdahale etmiş durumda. Bunu herkes görüyor.

Doğu Perinçek, seçimlerde Vatan Partisi'nin rolüne ilişkin "Vatan Partisi, bu seçimde Türkiye Cephesinin Öncü Partisi" dedi.

"HDP'YE YAPILAN 540 MİLYON TL SEÇİM YARDIMINI ÖDEMEZDİK"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Biz hükümet olsaydık Hazine Bakanlığı'ndan HDP'ye yapılan 540 milyon TL seçim yardımını ödemezdik.

"TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Doğu Perinçek, partisinin ekonomi politikalarına ilişkin "300 ile 500 milyar dolar arası Türklere ait mevduat yabancı bankalarda. Biz bunu Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Doğu Perinçek açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

- Vatan Partisi bu seçime girerken "Güçlü devlet, üreten millet" diyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın düzenlendiği  "İzmir İktisat Kongresi'ni" değerlendirdi:

"ÖNÜMÜZDEKİ KIRK YILI SİGORTALADI"

Doğu Perinçek, Vatan Partisi kadrolarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Vatan Partisi öyle kadrolar yetiştirdi ki, önümüzdeki kırk yılı sigortaladı" dedi.

"UCUZ YAKIT, DOĞAL GAZ, MAZOT SAĞLAYACAĞIZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, üreticiye, çiftçiye ve köylüye yönelik izleyecekleri politikalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ucuz yakıt, doğal gaz, mazot sağlayacağız. Bunlar NATO'da yok. Azerbaycan'da, İran'da, Rusya'da var.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN İMZAMIZI ATACAĞIZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorlukları aşması için Türk Milletinden destek isterken "Önümüzdeki altı gün hepimiz, kayıtlı bulunduğumuz ilçelerin seçim kurulunda Cumhurbaşkanı adaylığı için imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı. 

# Çıkış Yolu # vatan partisi # Doğu Perinçek
Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı Ertürk'ten YSK'ya tehdit gibi sözler Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Nevruz tepkisi Cem Uzan'ın adaylığı reddedildi
Çok Okunanlar
1 2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
4 Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi!
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin