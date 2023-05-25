Utku Reyhan'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: "Milliyetçi maskeniz düştü"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Ümit Özdağ'ın Aydınlık gazetesini hedef alan ve Doğu Perinçek'e saldırdığı paylaşımına sert tepki gösterdi. Reyhan, "Sırtınızı PKK'ya dayadınız. Milliyetçi maskeniz düştü. Tek gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Utku Reyhan'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: "Milliyetçi maskeniz düştü"
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Aydınlık gazetesi, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması sonrası yaptığı habere Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'e çirkin ifadeler kullanarak karşılık vermişti. Özdağ'ın kullandığı ifadelere Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan sert tepki gösterdi. "Bırakın bu boş lafları" ifadelerini kullanan Reyhan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

-  İsrail'e yaptığınız 13 seyahatin neden 7'si pasaportunuzda kayıtlı değil? Sizi Millet İttifakına MOSSAD uçağı taşıdı. "Zafer Turizm" dediniz "MOSSAD Turizm" çıktı. Sırtınızı PKK'ya dayadınız. Milliyetçi maskeniz düştü. Tek gerçek bu.

AYDINLIK GAZETESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ'ın ifadelerine Aydınlık gazetesi de tepki gösterdi. Aydınlık gazetesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ümit Özdağ ve Meral Akşener MHP’yi bölerek bir kısım milliyetçiyi HDP ile yan yana getirdi. Özdağ, Akşener ve PKK’nın yayın organı aynı gün Kılıçdaroğlu’na destek istedi" ifadeleri kullanıldı.

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