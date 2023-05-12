Doğu Perinçek Babala TV'de: "Sadaka değil altın bilezik dağıtacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Oğuzhan Uğur'un Babala TV kanalına konuk oldu. Doğu Perinçek, "Ulusa Sesleniş" isimli programda Vatan Partisi'nin programını ve vaatlerini izleyiciler ile paylaştı.

Vatan Partisi'nin Atatürk'ün yaptığı gibi bilimle, gerçekle siyaset yaptığına vurgu yapan Doğu Perinçek, Türkiye'nin mevcut ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm olacaklarını söyledi.