Yeniden Refah ve HÜDA PAR seçimi kaybettirebilir! "Müttefikler AK Parti'nin akrebi oldu"

AK Parti, cumhur ittifakına aldı, Meclis'e girmesini sağladı ancak bu rağmen Yenden Refah Partisi yerel seçime ayrı katıldı. Deneyimli araştırmacı Hakan Bayrakçı, Yeniden Refah Partisi'nin seçime girdiği yerlerde CHP ve DEM Parti’nin kazanma ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

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AK Parti'nin genel seçimlerde Cumhur İttfakı'na aldığı Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR, 10 ay sonra ayağına dolaştı. AK Parti sayesinde meclise girerek güç kazanan iki parti de yerel seçimde ittifaktan koptu. Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye zarar vermeye başladı.

"Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz."

Anketler AK Parti'nin feryadının nedenini gösterdi. Çünkü Yeniden Refah Partisi’nin seçime girdiği yerlerde CHP ve DEM Parti’nin kazanma ihtimalinin güçlendi. SONAR Araştırma şirkete sahibi Hakan Bayrakçı, Yeniden Refah'ın AK Parti'ye kaybettiren parti olduğunu söyledi.

"AK Parti'ye seçimi kaybettirirse Yeniden Refah kaybettirir. O gücü kullandığı zaman AK Parti’ye 3-5 puan kaybettirse, DEM seçimi alır. Yeniden Refah direk DEM’e hizmet ediyor. Maalesef durum bu."

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile yolculuğunun kısa sürmesi muhalif gazete ve televizyonların partiye olan ilgisini de artırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van mitinginde kayyumlara karşı söylemleri de partinin çizgisinin belirginleşmesini sağladı. Erbakan "Doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyecilikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor." ifadelerini kullandı.

Ötr yandan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz ise "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi" dediği için disipline sevk edildi.

Fatih Erbakan Cumhur İttifakı hakkında konuştuFatih Erbakan Cumhur İttifakı hakkında konuştuGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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