Fatih Erbakan Cumhur İttifakı hakkında konuştu

Genel seçimlere birlikte giren ﻿Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasında yerel seçim gerginliği sürüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu seçimde ittifakta olmadıklarını söyledi.

Fatih Erbakan Cumhur İttifakı hakkında konuştu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki çatlak derinleşiyor. AK Parti cephesinden gelen sert açıklamalara, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan yanıt verdi.

Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ'nın "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda değil" sözlerine "Bu seçimde öyle gözüküyor. Zaten müstakil giriyoruz." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zübük ve gölge" ifadeleri için ise "Üstümüze alınmıyoruz" ve "Gölge sözlerinden bir şey anlayamıyorum" karşılığını verdi.

Fatih Erbakan, İstanbul'da Yeniden Refah'ın aday çıkarmasının İmamoğlu'na yarayacağı tartışmaları hakkında ise AK Parti'den örnek verdi. Erbakan, "Urfa'da AK Parti adayı çekilsin. Çünkü Urfa'da DEM Parti'ye kazandırmış olacağız" diye konuştu.

CHP ve İYİ PART'YE KALKAN OLDU

Partisine ilişkin FETÖ iddiaları hakkında da konuşan Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, "Bir dönem Saadet Partisi'ni de FETÖ'cü yaptılar. CHP de, İYİ Parti de FETÖ'cü oldu. Şimdi sıra bize geldi" ifadelerini kullandı.

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