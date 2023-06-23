2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

Son şampiyon Sırbistan'ı eleyen Belçika'nın yıldız oyuncusu Meesseman, turnuva tarihindeki ilk "triple double"a imza attı. Macaristan, Belçika, Fransa ve İspanya, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu
Süleyman Daban Süleyman Daban

39. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçları, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapıldı.

Adını yarı finale yazdıran ilk takım, Çekya'yı 62-61 mağlup eden Macaristan oldu. Almanya karşısında sahadan 67-42 galip ayrılan İspanya, yarı finalde Macaristan ile eşleşti.

Belçika, son şampiyon Sırbistan'ı 40 sayı farkla (93-53) yenerek son 4 takım arasına girdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman, 15 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle turnuva tarihindeki ilk "triple double"a imza attı.

Son 5 şampiyonada da finale çıkan Fransa, Karadağ ile oynadığı maçı 89-46 kazanarak Belçika'nın rakibi oldu.

Yarı final karşılaşmaları 24 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
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