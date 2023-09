58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 8 gün boyunca Eurosport ve TRT ekranlarından milyonlarca haneye ulaşacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ederken dev organizasyonun tanıtım toplantısı Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na destek veren kurumların, sponsorların temsilcilerinin, bisiklet ve spor dünyasından isimlerin ve medya mensuplarının büyük ilgi gösterdiği organizasyonda, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Alanya’dan İstanbul’a göz kamaştıran parkuru ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Katılan takımların, etapların ve lider formalarının tanıtıldığı 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım toplantısına, Alman Artistik Bisikletçi Viola Brand’in açılış şovu renk kattı.

1923 yılında kurulan Türkiye Bisiklet Federasyonu, yıllardan bu yana Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, hem Cumhuriyetin kuruluşunun hem de Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 100.yılında çok daha büyük bir coşku ve görkemli biçimde yapılması için hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bir kez daha dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde pedallar çevrildikçe bulutlara yakınlaşan zorlu etapları ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu kıtaları buluşturan bir parkurda ağırlamaya hazırlanıyor.

Bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, ülke tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadeleye ve sağlığın korunmasına kadar geniş bir etki alanına sahip olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu “Bir Bisiklet Yarışından Fazlası” sloganıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya’dan başlayarak 15 Ekim Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

DÜNYA YILDIZLARININ PARLADIĞI TUR 2023'ÜN GÖZ KAMAŞTIRAN PARKURU

TUR’da geçmişte yarışmış ve performanslarıyla dünya bisikletinin zirvesine yükselen onlarca bisikletçi TUR’da yarışacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünya yıldızlarının parlayacağı TUR ünvanı kazanmış, sprint ve tırmanış etaplarını kazanacak yeni yıldızlarının kimler olacağı ise merak uyandıracak.

Genç yetenekler ve tecrübeli bisikletçilerin omuz omuza üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği’nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e uzanan güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir’den İstanbul’a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

TUR 2023; BİSİKLET TUTKUSUNU, TÜRKİYE GÜZELLİKLERİNİ KALPLERE TAŞIYOR

TUR 2023’te dünyaca ünlü bisikletçiler 8 gün 8 etapta Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nin birbirinden güzel 13 lokasyonundan geçerken Türkiye’nin turizm tanıtımına destek olacak. Alanya, Antalya, Kemer, Kalkan, Fethiye, Babadağ ile Akdeniz Bölgesini, Marmaris, Yalıkavak, Bodrum, Selçuk, Manisa, İzmir ile Ege Bölgesini ve İstanbul etabı ile Marmara Bölgesi’ni güzergahına dahil eden TUR 2023 Türkiye’nin güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini bir kez daha dünyaya taşımaya hazırlanıyor.

Nefeslerin tutulacağı yol bisikleti mücadelesi Akdeniz ve Ege’nin masalsı sahillerinde ilerlerken, profesyonel bisiklet takımlarını karadan ve havadan takip eden güçlü bir teknoloji altyapısıyla her detayı, her güzelliği televizyon ekranlarına ve izleyicilerin kalbine taşımaya hazırlanıyor. Alanya’dan İstanbul’a 1.231,2 kilometrelik parkuru boyunca bisiklet kültürünü onlarca ilçede, şehrin sokaklarına taşıyacak olan TUR; spor için, sağlık için, iklim krizi ile mücadele için pedal çevirenlerin, trafikte bisikletliye saygı gösterenlerin sayısı her geçen gün artması, bisikletlilerin sesinin tüm şehirlere ulaştırma gibi misyonları ile bisiklet yarışı olmasının ötesinde etkiler yaratıyor. Akdeniz ve Ege Riviera’sında her gün bir ilçeden diğerine uzanan parkuru boyunca Türk bayraklarının eşlik edeceği TUR 2023’ün heyecanını başlangıç noktasından, bitiş çizgisine profesyonel bisikletçilerin kıyasıya rekabetine tarihi ve kültürel mekanların büyüleyici görüntüsü eşliğinde tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştırıyor.

Yüzyıllar boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan güzel ülkemizin bu özel coğrafyasında her etapta bisikletçiler köpüklü dalgaların tığı gibi işlediği uçsuz bucaksız sahil şeridimiz boyunca, kıvrım kıvrım yollarda ilerleyip, Alanya’dan İstanbul’a kıtaları birbirine bağlayacak. Selçuklu’nun Akdeniz’deki ilk tersanesini koruyan Alanya Kızılkule’den başlayarak, Antalya’nın eşsiz sahillerini selamlayıp, Akdeniz ve Ege’nin gözdeleri; Kemer, Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Kuşadası ve Bodrum’a ve nihayet Ege’nin incisi İzmir’e ulaşan bisikletçiler, kıtaları aşıp tarihi yarımadaya Sultanahmet meydanına doğru pedal çevirirken nefes kesen üst düzey mücadele olağanüstü parkurunda izleyenleri mest edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL ADRENALİN VE TUTKU DOLU KITALARARASI BİR ŞÖLEN

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyonu ile 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen olacak.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri içinde göz kamaştıran bir parkurda düzenlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, uluslararası düzeyde tanınmış ve Dünya Bisiklet Birliği’nin tescil ettiği her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

14 ÜLKEDEN 24 TAKIM 169 BİSİKLETÇİ

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, dünya ve Olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda Almanya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, Türkiye, Yeni Zelanda olmak üzere; 14 ülkeden 24 takım ve 168 bisikletçi yarışacak.

Tour de France, Giro d’Italia gibi Grand Tour’larda etap kazanan ve en iyi sprinter ünvanı elde eden Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ilk sırada tamamladığı 11 sprint etabı ile etap galibiyeti rekorunu elinde tutan ünlü İngiliz Bisikletçi Mark Cavendish, Kazakistan’ın Astana Takımı ile start alacak. UCI dünya sıralamasında 7.sırada yer alan 2023 Tour de France’da Yeşil Mayo Lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2021 ve 2022 yıllarında 3 etap zaferi kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen, Alpecin takımı ile gelen bir diğer yıldız isim. Hollanda Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonu sporcuları Havik Yoeri ve van Schip Jan-Willem gibi önemli isimler 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda yer alacak.

TUR 2023 KATILAN TAKIMLAR:

Organizasyonun UCI kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

4 World, 7 Pro, 12 Continental Takım ile 1 Milli Takım pelotonda mücadele verecek.

WorldTeams kategorisinde katılan takımlar:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora – Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

ProTeams kategorisinde katılan takımlar:

Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

ContinentalTeams kategorisinde katılan takımlar:

Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Bike AID (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), P & S Benotti (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Shimano Racing (Japonya), Sofer – Savini DUE – OMZ (Romanya), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Tarteletto – Isorex (Belçika), Team Medellin – EPM (Kolombiya)

Milli Takım kategorisinde katılan takım:

Team Netherlands (Hollanda)

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, tanıtım toplantısında şu şekilde konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda; 14 ülkeden, 24 takım ve 168 bisikletçi yarışacak. 8 günde, 8 etapta 1.231,2 km boyunca devam edecek muhteşem bir organizasyonun heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bir dünya markası haline geldi. Cumhurbaşkanlığı olarak bisiklet sporunu destekliyoruz. Çünkü toplumda bisiklet sevgisinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Halkımızın yaşam kalitesinin, sporla ilgilendikçe daha da artacağına inanıyoruz. Ayrıca tüm dünyadan izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı yayınlarla ülkemizin tanıtımına da müthiş bir katkı sağlıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunu başlatan ve bisiklet sporunu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız adına tüm sporculara başarılar diliyoruz.”

"DÜNYANIN EN ÜNLÜ BİSİKLETÇİLERİNİ İZLEYECEĞİMİZ 58. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU ÜLKEMİZİN TANITIMINA DA KATKI SAĞLIYOR"

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, şunları söyledi: “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda; Alanya'dan İstanbul'a, 8 etapta, 1.231,2 km boyunca kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Dünyanın en ünlü bisikletçilerini izleyeceğimiz 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Canlı yayınlarla tüm dünya eşsiz parkurların güzelliklerini izleme fırsatı buluyor. Bu muhteşem organizasyonun başarısı için bize destek olan tüm sponsorlarımıza, parkurların geçtiği bölgelerin belediye başkanlarına, paydaşlarımıza, federasyonumuza şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, herkesi bu şöleni izlemeye davet ediyorum.”

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtım toplantısında düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülkemiz ve bisiklet ailemiz için şüphesiz sadece bir yarış değil. Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan özel bir parkurda dünyaca ünlü bisikletçilerin mücadele ettiği, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan, 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenen ve her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği görsel bir şölen. Organizasyonu aynı zamanda, bisiklet sporuna ilginin artması ve Türkiye tanıtımında önemli bir iletişim platformu olarak görüyoruz. Bu yönleriyle ve 58 yıllık tarihiyle gerçekten ülkemizin marka organizasyonlarının başında geliyor.

Bu yıl bildiğiniz gibi organizasyonumuzu, ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim 2023 tarihlerine erteledik. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Federasyonumuz tarafından 8 etapta gerçekleştireceğimiz organizasyon 14 ülkeden 24 takımdan 168 bisikletçinin katılımıyla Alanya’da başlayarak, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.

Türk bisiklet sporunda tarihi bir yılı geride bıraktık. Türk bisikleti olarak Türkiye Yüzyılı’na yakışan başarılara imza attık. Harika coğrafyalara sahip Sivas, Van gibi şehirlerimizde ilk kez etaplı bisiklet turu düzenledik. 2023 yılı olimpiyat puan mücadelesi açısından önemli bir yıldı; 9 tek etaplı, 7 farklı uluslararası etaplı tur düzenledik. Sporcumuz Ramazan Yılmaz, pist bisikletinde Avrupa’da gümüş ve bronz madalya kazandı. BMX disiplininde Sakarya ilimizde Avrupa Kupası’na ev sahipliği yaptık. Beykoz Belediyesi gibi bisiklet alt yapı yatırımlarını hayata geçiren, bisiklet takımı kuran yöneticilerimiz sayesinde tarihimizde ilk kez dört uluslararası UCI takımı ile TUR’da mücadele edeceğiz. Katılan tüm sporculara sağlıkla tamamlayacakları başarılı bir organizasyon dilerim. Emeği geçen herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Bisiklet severler, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayın saatleri ve parkur hakkında bilgi alabilir, bu önemli sporcuları yarış başlangıç ve bitiş alanlarında ve parkur boyunca yakından izleme şansı bulabilirler.

Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun da 100.yılı. Bu yıla özel “Bisikleti Büyütüyoruz” vizyonu ile Bisiklet Yarışlarını Anadolu’ya yaymış bulunuyoruz. Yıllar içinde farklı etkileri ile ülkemizde bisiklet kültürünün oluşmasına katkı sağladığını gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 2023 yılında “Bisiklet Yarışından Fazlası” olarak konumlayarak pek çok misyonu da üstlenmiş bulunuyoruz. Türkiye markasını tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra bisiklet sporunu geliştirmeyi ve bu sporun içindeki müthiş mücadeleyi bir tutkuya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun etkisi ile bisiklet kültürünü ve kullanım alışkanlığını geliştirerek gezegenimizin geleceği için, sağlıklı yaşam için bisikletli ulaşımı destekleyecek projeleri TUR 2023 kapsamına almış bulunuyoruz. Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için, bisikletin güvenli kullanımına dair “Bisikletliye Saygı” farkındalığını sonuna kadar destekliyoruz. TUR 2023 için destek ve emek verecek tüm ekiplere, paydaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerine, hakemlerimize, motorize ekiplerimize, siz değerli medya mensupları dostlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz.”

"BİSİKLETÇİLERİ HARİKA ETAPLAR BEKLİYOR"

Lansmanda etaplarla ilgili teknik bilgileri paylaşan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Yarış Direktörleri Viladimiros Petsas ve Mutlu Erçevik ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu yıl, önceki yıllara göre bisikletçileri daha da zorlu etaplar bekliyor. 2023 parkurumuz; sportif rekabeti artıracak, ülkemizin tanıtımına ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak şekilde kurgulandı. Tırmanış ustası bisikletçiler için Fethiye Babadağ ve Selçuk, limitlerin zorlanacağı yokuş primlerini barındıracak. Antalya, Karşıyaka, Fethiye ve İstanbul’da beklenen final sprintlerinin ise güçlü sprinterlerin yıldızlaşacağı etaplar olacak.

DEV ORGANİZASYON KURUMSAL DESTEKÇİLERİNDEN VE SPONSORLARINDAN BÜYÜK GÜÇ ALACAK

Türkiye Yüzyılı’nda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ana sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve “Powered by” konumlaması ile Türk Hava Yolları olacak. Co-sponsorlar Shimano ve Mosso bisiklet sektörünü temsilen TUR’a değer katacak firmalar. Üst düzey rekabete sahne olacak organizasyona TRT, Alem FM ve Lig Radyo medya sponsorları olarak güç verecek.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun kurumsal destekçileri; T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ile Valilikler, kolluk güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri organizasyonun üst düzey güvenlik önlemleriyle gerçekleşmesi için tüm teşkilatları ile imkanlarını seferber edecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise medya sponsorlarıyla birlikte organizasyonun geniş bir ulusal ve uluslararası erişim ağına ulaşılmasına katkı sunacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında 8 etapta Alanya’dan İstanbul’a 1.231,2 kilometrelik göz kamaştıran parkurunda Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini Eurosport ve TRT Spor ekranlarında dünyaya tanıtacak. Dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin ve takımların üst düzey rekabetine tanık olacağımız TUR 2023 heyecanı, dev konvoyun geçtiği güzergahta ve televizyon yayınları ile ilham veren etkisi sayesinde ülkemizde bisiklet sporunu ve kültürünü geliştirmeye destek olmaya devam edecek.

LİDER FORMALAR İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Spor Toto’nun sponsor olduğu organizasyonun genel klasman mayosu Turkuaz Mayo, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak. En iyi tırmanışçılar Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giyerken, sprint kapıları arasında en yüksek sürate ulaşacak bisikletçilerin mayosu ise Mosso – Ümit Bisiklet sponsorluğunda, yeşil renkte olacak. Türkiye Güzellikleri prim kapılarını birinci sırada geçen sporcular ise yarışın içinde nötral servis desteği de veren Shimano sponsorluğundaki beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak. Beyaz Mayo ile her prim geçişinde ülkemizin doğal güzelliklerine ve tarihi zenginliklerine vurgu yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, DEV ORGANİZASYONU İLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİSİ

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile dünyanın yegâne “Kıtalararası Bisiklet Turu” olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye’nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

TOUR OF TÜRKİYE’Yİ EUROSPORT VE TRT SPOR CANLI YAYINLARI İLE TÜM DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2023 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

58.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NUN RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE WEB SİTESİNDE GÜNCEL İÇERİKLER İLE TUR HABERLERİ KİTLELERE ERİŞECEK

Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.