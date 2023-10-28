Ampute Milli Futbol Takımı'na Ev Hediye Edildi

Ampute Erkek Milli Takımı'nın başarılarıyla Cumhuriyetin 100. yılında milli gurur yaşıyoruz. Türk milletinin aşamayacağı hiçbir engel olmadığı söyleyen Ağaoğlu, 'Ampute Erkek Milli Takımı'nın başarılarıyla Cumhuriyetin 100. yılında milli gurur yaşıyoruz' dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Türkiye’yi sadece ekonomik olarak değil; spor, kültür ve eğitim alanında da dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek için özel sektöre de büyük bir sorumluluk düşüyor. --- Cumhuriyetimizin 100. yılında söz verdiğimiz üzere Ampute Mili Futbol takımı futbolcularımıza evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ampute Erkek Milli Takımının engelleri bir bir aştığını belirten Ağaoğlu, "Önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldular. Ülke sevgisi ve hizmetinin hiçbir engel tanımayacağını kanıtladılar. Ampute futbol takımımız başarının nasıl geldiğini azim ve çalışmaları ile gösterdiler. Onlar engelleri aştı sıra bizde." dedi.

Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak bu hediyenin milli futbolcular için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Avrupa Şampiyonu olduktan sonra Ali Ağaoğlu ile bir araya geldik ve o buluşmada ‘Sırada Dünya Kupası var’ dedik. Biz sözümüzü tuttuk ve Cumhuriyetimizin 100 yılı yaklaşırken Dünya Kupası’nı ülkemize getirdik. Ali Ağaoğlu da sözünü tuttu, bugün evlerimizi teslim ediyor” dedi.

Kaptan Osman Çakmak Ali Ağaoğlu’na adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.