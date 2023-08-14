Anadolu Efes'ten bir transfer daha
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen uzun forvet pozisyonunda görev alan Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.
1 sezonluk sözleşme imzalanan Yıldızlı, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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