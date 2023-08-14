Anadolu Efes'ten bir transfer daha

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Anadolu Efes'ten bir transfer daha
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen uzun forvet pozisyonunda görev alan Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.

1 sezonluk sözleşme imzalanan Yıldızlı, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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