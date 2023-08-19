Anadolu Yıldızları ödülleri aldı: Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Denizli’nin ev sahipliği yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 3 gün süren turnuvada dereceye giren kişi ve takımlar ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’dan aldı.



Denizli’nin ev sahipliği yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 3 gün boyunca Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nunda düzenlenen turnuvada 60’ı kadın olmak üzere 122 sporcu mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takımlar ve sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Kızlarda Rize Takımı şampiyonluğa ulaşırken, Erkeklerde ise şampiyon Isparta Takımı oldu. Bireysel Kategoride ise; Kızlarda Sakarya’dan Esila Su Yalçın, Erkeklerde de İstanbul’dan Yiğitcan Kaya altın madalya kazandı. Denizli olarak farklı branşlarda birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Müsabakalarının da başarıyla gerçekleştiğini kaydetti. Analig projesi ile milli takımlara altyapı oluşturacak bir sürecin yaşandığını söyleyen İlman; sporcuların, şampiyonalarla müsabaka deneyimi kazanırken, kültür gezileri ile de yeni yerler görmenin heyecanını yaşadığını belirtti.