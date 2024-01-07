Arda Güler Real Madrid'de İlk Kez Sahaya Çıktı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 32 turu maçında deplasmanda Arandina takımıyla karşı karşıya geldi. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madird'e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Arda, Kral Kupası mücadelesiyle yeşil sahalara döndü.

Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 54. dakikasında Joselu, penaltıdan kaydettiği gol ile Real Madrid'i 1-0 öne geçirirken, 55. dakikada Brahim Diaz, farkı ikiye çıkardı. Rodrygo ise 90. dakikada kaydettiği gol ile Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.

Arandina, uzatmalarda bulduğu gol ile farkı ikiye indirse de karşılaşmayı 3-1 kazanan Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turuna kaldı.