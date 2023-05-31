Arda Güler'den şampiyonluk itirafı!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili konuşan genç yıldız itirafta bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçı 2-0 kazanmasına rağmen, aynı saatlerde Galatasaray'ın Ankara deplasmanında aldığı galibiyetle birlikte şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmış oldu.
ARDA GÜLER'DEN ŞAMPİYONLUK İTİRAFI!
Antalyaspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında üzgün olduklarını dile getiren Arda Güler şunları söyledi:
- Şampiyonluk kaybettiğimiz için üzgünüm. Tek hedefimiz buydu. Başka söyleyecek bir şey yok. Şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik. Elimizden geleni yapamadık.
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