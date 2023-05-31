Arda Güler'den şampiyonluk itirafı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçı 2-0 kazanmasına rağmen, aynı saatlerde Galatasaray'ın Ankara deplasmanında aldığı galibiyetle birlikte şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmış oldu.

ARDA GÜLER'DEN ŞAMPİYONLUK İTİRAFI!

Antalyaspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında üzgün olduklarını dile getiren Arda Güler şunları söyledi: