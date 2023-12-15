Avrupa'da Grup Maçları Sona Erdi! İşte UEFA Güncel Ülke Puanlarında Son Durum! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ülke puanı hesaplamasında takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor.

Avrupa'da Grup Maçları Sona Erdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Galatasaray maçının ardından gözler Fenerbahçe maçına çevrilmişti. Beşiktaş da elenmesine rağmen son maçında sahadan galibiyetle ayrılınca bu haftayı karlı kapattık.

Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa'ya galibiyetle veda etti.

İşte Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması

1- İNGİLTERE: 99.053

2- İSPANYA: 85.489

3- İTALYA: 82.426

4- ALMANYA: 80.624

5- FRANSA: 60.997

6- HOLLANDA: 59.500

7- PORTEKİZ: 52.816

8- BELÇİKA: 46.000

9- TÜRKİYE: 37.100

10- İSKOÇYA: 35.850

UEFA ülke puanındaki rakiplerimizin Avrupa'da yoluna devam eden temsilcileri şu şekilde:

PORTEKİZ

Porto - UEFA Şampiyonlar Ligi (Son 16)

Braga - UEFA Avrupa Ligi (Play-Off)

Sporting Lizbon - UEFA Avrupa Ligi (Play-Off)

Benfica - UEFA Avrupa Ligi (Play-Off)

BELÇİKA

Club Brugge - UEFA Avrupa Konferans Ligi (Son 16)

Gent - UEFA Avrupa Konferans Ligi (Play-Off)

Union SG - UEFA Avrupa Konferans Ligi (Play-Off)

İSKOÇYA

Rangers - UEFA Avrupa Ligi (Son 16)

ÇEKYA

Slavia Prag - UEFA Avrupa Ligi (Son 16)

Sparta Prag - UEFA Avrupa Ligi (Play-Off)

Viktoria Plzen - UEFA Avrupa Konferans Ligi (Son 16)

Bu Sezon En Çok Katkı Fenerbahçe'den

UEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2.250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı. Böylece bu yıl toplam ülke puanına 10.500 puan katkı yapıldı.