Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'un başkan olduğu genel kuruldan bugüne kadar yaşananlar ve Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ 5 SENEDİR ÇOK GÜÇSÜZ"

Fenerbahçe yönetimininin 5 senedir çok güçsüz olduğunu belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'un şahsı ile bu işin yürümeyeceğini ifade etti.

20 senelik kendi yönetimlerinde maddi, manevi ve fikir verme açısından çok güçlü insanlar olduğunun altını çizen Yıldırım, "Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım." dedi.

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA, BEN ADAYIM"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 2024'te gerçekleşecek başkanlık seçimi ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe'nin hiçbir zaman başkansız kalmayacağını, 50 bin kongre üyesinden en az 15 bin tanesinin başkan adayı olarak ortaya çıkabileceğini ifade eden Aziz Yıldırım şunları söyledi: