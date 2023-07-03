Barcelona'dan ayrılacak isimler belli oldu! Arda Güler kimin yerine forma giyecek?

Joan Laporta, Barcelona oyuncuları için sekiz teklif olduğunu açıkladı. Pedri, Gavi, Ansu Fati, Ronald Araujo, Marc-Andre Ter Stegen, Raphinha, Andreas Christensen ve Alejandro Balde gibi kadronun en önemli oyuncuları diğer kulüplerin ilgisini çekti.

Bu arada, Başkan Laporta onu kolay kolay bırakmaya istekli görünmese de, Ansu'nun geleceği belirsiz görünüyor.

Fati, Barselona'nın yaz transfer döneminde merkezi bir figür olmaya hazırlanıyor. Xavi Hernandez'in performansından tamamen memnun olmaması, olası ayrılışı hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

Bazı raporlar, Arsenal'den yaklaşık 50 milyon avroluk cazip bir tekliften bahsediyor. Ancak Laporta bu miktarı yetersiz bulmaktadır.

Aslında, başkan Ansu'yu satma konusunda isteksiz görünüyor. 'La Vanguardia' ile yaptığı bir röportajda, oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

- Xavi'nin güvenini kazanması ve sahaya çıktığında bir fark yaratması çünkü bunu yapacak yeteneğe sahip olması

FATİ BARCELONA'DA SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Aynı röportajda Laporta , " Christensen, Pedri, Gavi, Araújo, Ter Stegen, Raphinha ve Balde için de teklifler olduğunu " kabul etti.

Hepsi takımın ayrılmaz üyeleri ve Barcelona'nın mali zorluklarına rağmen Laporta, Blaugrana'nın varlığını şu sözler ile açıkladı:

- satış kulübü olmadığını ve yıldızlarımızla yollarımızı ayırmaya niyetimiz yok



Mali durumu ele almak ve transfer pazarında manevra alanı yaratmak için Barcelona , ​​geçen sezon diğer takımlarla kiralık büyülerinden dönen oyuncuların ayrılmasına öncelik veriyor.

Samuel Umtiti kulüpten çoktan ayrıldı ve Clement Lenglet'in de aynı şeyi yapması bekleniyor, ancak bu transferin tamamlanması biraz daha uzun sürecek.