Binicilikte milli sporcular Çekya'da mücadele edecek
Binicilik branşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için milli sporcular, Çekya'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.
Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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