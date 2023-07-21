Binicilikte milli sporcular Çekya'da mücadele edecek

Binicilik branşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için milli sporcular, Çekya'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak.

Binicilikte milli sporcular Çekya'da mücadele edecek
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.

Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # binicilik # Paris # çekya # milli sporcu
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Ünlü oyuncu gizemli nişanlısını ilk kez paylaştı!
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 Organ bağışı bekleyen Ufuk Özkan'a Bakan Koca'dan destek!
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Hikayesiyle yüreklere dokunan Ali Cabbar neden öldü?