Buharkent'te yarış heyecanı! Şampiyonlar podyuma çıktı

Aydın Buharkent'te tırmanma yarışında şampiyonlar podyuma çıktı. 5 ayrı kategoride 31 sporcu yarıştı.

Buharkent'te yarış heyecanı! Şampiyonlar podyuma çıktı
Son Güncelleme:

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yarış heyecanı yaşandı.

bu yıl 3. kez yapılan AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı tamamlandı.

Yarışlar Icrypex ana sponsorluğu ve Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlendi.

aydın buharkent tırmanma yarışı

Pilotlar, Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali’nde finişi gördü. 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarışın ödül töreni ise Buharkent Belediyesi önünde yapıldı.

Dereceye giren pilotların ödülleri Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye giren pilotlar kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.

avis 2023 türkiye tırmanma yarışı

# aydın # Buharkent
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi
2 Kısır yaparken içine mutlaka 1 yemek kaşığı ekleyin - Lezzetini 2'ye katlıyormuş
3 Dibine koyun, açmayan çiçeklerin açmasını sağlıyor ve çiçeklerin çok daha hızlı uzamasını sağlıyor
4 Dolunay'ın etkileri....
5 Vegan sosyal medya fenomeni açlıktan öldü!