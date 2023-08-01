Buharkent'te yarış heyecanı! Şampiyonlar podyuma çıktı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yarış heyecanı yaşandı.

bu yıl 3. kez yapılan AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı tamamlandı.

Yarışlar Icrypex ana sponsorluğu ve Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlendi.

Pilotlar, Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali’nde finişi gördü. 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarışın ödül töreni ise Buharkent Belediyesi önünde yapıldı.

Dereceye giren pilotların ödülleri Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye giren pilotlar kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.