Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Yurda Döndü

Voleybol’da dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı yurda döndüç Şampiyonlar için İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni yapıldı.

Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Yurda Döndü
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda VakıfBank'ı 3-2 yenerek, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Eczacıbaşı Dynavit ve finalist VakıfBank, yurda döndü.

Çin'in Şanghay kentinden İstanbul’a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu söyledi. Faruk Eczacıbaşı yaptığı açıklamada, "İki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final maçını oynadı. Dünyanın tam öbür ucunda bunu yaptılar. O kadar mutluyuz ki! Kızlarımla, hocamızla iftihar ediyorum." dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, finalde iki takımın da birbirine çok yakın oynadığını söyledi. Akbaş, "Ülke açısından çok önemli bir finaldi. Hme ülkeyi hem de oyuncuları gururlandıran bir maç oldu. Şampiyonluğu ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Takım kaptanlarından Simge Aköz, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Aköz yaptığı açıklamada, "İki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. VakıfBank'ı da tebrik ediyoruz. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım olarak çok güzel bir performans ortaya koyduk. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eczacıbaşı Dynavit # voleybol # vakıfbank
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