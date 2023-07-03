Ertuğrul Çetin'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Futbol akademimizden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin, 2023-2024 sezonu için Gençlerbirliği Kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.