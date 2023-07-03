Ertuğrul Çetin'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in gelişimini sağlayabilmesi için bir sezon kiralık göndermeye karar vermişti. Sarı-Lacivertli Kulüp, Ertuğrul Çetin'in ilk on birde forma şansı bulabileceği kulüp arayışlarına başlamıştı. Fenerbahçe kulübü, Ertuğrul Çetin için Ankara Kulübü ile anlaştı.
Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Futbol akademimizden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin, 2023-2024 sezonu için Gençlerbirliği Kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# spor # ankara # fenerbahçe # sarı lacivertli kulüp # Kiralık