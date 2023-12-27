EuroLeague'de Türk Derbisi! Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Karşı Karşıya Gelecek

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Basketbolseverlerin büyük bir keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru geri sayım sürüyor.

Daha önce kupayı müzesine götürmeyi başarmış iki Türk takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligin 17. haftasında yarın kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Son üç maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko ise rakibinin aksine yükselen bir form grafiğine sahip. Şu ana kadar oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan ve 7 kez sahadan mağlup ayrılan saı-lacivertliler, Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenmiş ve 7. sıraya yükselmişti.

İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamlamıştı.