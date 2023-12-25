Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir biçimde devam ederken gözler bir yandan da Turkcell Süper Kupa mücadelesine çevrildi. 44'er puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi 0-0'lık skorla tamamlanmıştı.

Ligde büyük heyecan devam ederken Galatasaray ile Fenerabahçe, Turkcell Süper Kupa'da da karşı karşıya gelecek. Ligler 5 Ocak Cuma gününe kadar devre arası tatiline girmiş durumda. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseveler, Galatasaray Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe Kupa İçin Sahaya Çıkıyor!

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 32 gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 9 gol ile bu alanda ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Cimbom, ezeli rakibini mağlup edip Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor.

Fenerbahçe de ligde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon ligde bulduğu 44 golle ligin en çok gol atan takımı olmayı başaran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi gruplarından da lider olarak çıkan sarı-lacivertliler, ligde kendi seyiricisi önünde mağlup edemediği ezeli rakibini Süper Kupa maçında yenerek kupayı kazanmak istiyor.

Süper Kupa Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının nerede oynanacağı da sezon başından bu yana büyük tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacağını duyurmuştu.

Dev Karşılaşmanın Hakemi Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Futbolseverler büyük bir heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı, 29 Aralık Cuma günü oynanacak. Suudi Arabistan'daki mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı, Turkcell Süper Kupa organizasyonun yayıncısı olan ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.