Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği duyuruldu.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ve 0-0'lık sonuçla sahadan ayrılan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Süper Kupa'da paylaşmaya hazırlanıyor.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak maçın hakeminin kim olacağı merak edilirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) son dakika açıklaması geldi.

TFF'ten yapılan açıklamada, saat 20.45'te başlayacak Turkcell Süper Kupa mücadelesini hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği ifade edildi. Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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