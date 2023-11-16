Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.05'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da Maccabi Playtika'ya Konuk Olacak!

Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup olarak sekizinci haftada üçüncü yenilgisini yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika ise konuk ettiği Olympiakos'a 79-74 kaybederek 7. maçında üçüncü kez yenildi.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Maccabi Playtika 16 kez kazanırken, Fenerbahçe Beko 11 kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

Güvenlik Gerekçesiyle Maçlarının Yeri Değişti

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında oynanacak karşılaşmaların yerinde güvenlik gerekçesiyle değişikliğe gidilmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken 9. hafta karşılaşması, aynı tarihte İsrail ekibinin ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı belirtilmişti.

Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024'te İsrail ekibinin ev sahipliğinde oynanması gereken 19. hafta müsabakasının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı açıklanmıştı.