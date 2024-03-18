Fenerbahçe genel kurula gidiyor! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündemde

Fenerbahçe, dünkü maçın ardından genel kurul kararı aldı. Genel kurulda, takımın ligden çekilmesinin tartışılacağı belirtildi.

Fenerbahçe genel kurula gidiyor! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündemde
Editör: Uğur Çam

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananların yankıları sürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşananların ardından bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında genel kurul yapılması kararlaştırıldı. Toplantının tarihi 2 Nisan Salı saat 17.00 olarak belirlendi. Toplantı Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamaması halinde bir hafta sonra 9 Nisan Salı günü aynı saatte toplantının aynı yerde yapılacağı belirtildi. 

Yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

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# fenerbahçe # Trabzonspor
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