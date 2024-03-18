Fenerbahçe genel kurula gidiyor! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündemde

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananların yankıları sürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşananların ardından bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında genel kurul yapılması kararlaştırıldı. Toplantının tarihi 2 Nisan Salı saat 17.00 olarak belirlendi. Toplantı Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamaması halinde bir hafta sonra 9 Nisan Salı günü aynı saatte toplantının aynı yerde yapılacağı belirtildi.

Yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.