Fenerbahçe Twente maçı hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Twente maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına devam etti
Editör: Süleyman Daban
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Yarın saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, maçtan önceki son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de yapacak.

İdmandan önce teknik direktör İsmail Kartal ve 1 futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdüSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # fenerbahçe # UEFA Avrupa Konferans Ligi # Sarı-lacivertli kulüp
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