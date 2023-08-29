Beşiktaş Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör: Süleyman Daban
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik idmanla sona erdi.

Maç öncesinde son antrenmanını yarın saat 19.00'da yapacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.30'da basın toplantısında konuşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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