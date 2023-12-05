Fenerbahçe'de Gündem Yeniden Rade Krunic! Oyuncu 3 Yıllık Sözleşmeyi Kabul Etti

6 numara takviyesi için sezon başında çok sayıda oyuncu ile görüşen Fenerbahçe, takviye yapamadan transferi kapatmıştı. Görüşülen isimlerin başında Milan'ın Bosna-Hersekli oyuncusu Rade Krunic geliyordu. 30 yaşındaki orta saha için Milan 10 milyon euro istedi ve İtalyan ekibi geri adım atmayınca Fenerbahçe de frene bastı.

3 Yıllık Sözleşmeyi Kabul Etti

Sabah'tan Çağdaş Halıcı'nın haberine göre Fenerbahçe bu transferden vazgeçmedi. 1.84 boyundaki oyuncu, milli takımda kaptanlığını yapan Edin Dzeko'nun yoğun markajı altında kaldı. Krunic, Dzeko ile sık sık telefonda görüşürken Fenerbahçe hayranlığı daha da arttı.

Bu sezon 14 maçta kadroya girip 10 kez ilk 11'de yer bulan deneyimli isim, yeni bir serüvene yelken açmak için bavullarını da hazırlamaya başladı. Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşıp her sezon 2 milyon euro'yu kabul eden Krunic, Milan 5 milyon euro'ya inerse sarı-lacivertli formayı giyecek.