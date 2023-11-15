Fenerbahçe'de Stoper İçin Hedeflenen İsim Net!

Samet Akaydın'la yolların ayrılma ihtimalinin bulunması ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu bölge de öncelik haline geldi. Ancak yabancı kontenjanı, stopere mutlaka yerli bir oyuncunun alınmasını zorunlu kılıyor.

Serdar Saatçı Tek Aday

Braga'lı Serdar Saatçı, tek aday olarak görünüyor. Ancak Portekiz ekibini, genç savunmacıyı kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Yönetim, cazip şartlar sunarak işi bitirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin alternatif planı da hazır.

'Geri Çağırılabilir' Maddesi

Geri çağırılabilir' maddesi Emir Ortakaya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği 1. Lig ekibi Göztepe'de harika bir performans sergilemişti. Fenerbahçe, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini sürdürmesi için bu kez de Kocaelispor'a kiralamıştı. Emir, bu sezon 10 maçta görev yaptı, stoper olmasına rağmen 3 gol atıp 1 asistle yıldızlaştı. Sözleşmesinde 'Geri çağırılabilir' maddesi bulunan solak savunmacının ocak ayında dönmesi, güçlü bir seçenek olarak görülüyor.