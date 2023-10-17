Filede Derbi Heyecanı! Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Opet Karşı Karşıya
Filede bu hafta derbi heyecanı var.Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında ligin iki güçlü ekibi Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.
Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftası derbiye sahne olacak.
Filede Derbi Heyecanı!
Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet bugün saat 18.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Sezonu THY deplasmanında açan turuncu-beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı.
İlk hafta Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden sarı-lacivertliler ise rakibini 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başlamıştı.
Ligde 2. haftanın diğer maçlarının programı ise şöyle:
Bugün:
15.00 Beşiktaş Ayos-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Karayolları-PTT (Ankara Başkent)
18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Mimar Sinan)
18 Ekim Çarşamba:
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
24 Ekim Salı:
17.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)