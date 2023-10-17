Fenerbahçe Beko, Panathianikos'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in üçüncü haftasında Ergün Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinakios'u konuk edecek. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, Panathianikos'u Ağırlıyor
Fenerbahçe Beko, Panathianikos'u Ağırlıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Panathianikos'u Ağırlıyor

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Panathianikos'u Ağırlıyor - Resim : 1

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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# Fenerbahçe Beko # basketbol
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