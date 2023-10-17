Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur eşleşmeleri bugün belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda3.tur kura çekimi bugün TFF'nin Riva tesislerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü
Editör: Nihat Çarboğa
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü - Resim : 1

Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.

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