Fenerbahçe'de Batshuayi'ye Terapi Kararı!

Fenerbahçe, alınan başarılı sonuçların ardından hem ligde, hem Avrupa'da zirvede yer alırken, moraller de tavan yaptı. Bu olumlu havaya rağmen, Edin Dzeko'nun gelişi ile ikinci golcü konumuna gerileyen Michy Batshuayi'nin moralsizliği ise gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Batshuayi'ye Terapi Kararı!
Fenerbahçe'de Batshuayi'ye Terapi Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Sarı-lacivertli formayı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 390 dakika terleten ve üç kez rakip ağları havalandıran Belçikalı golcü Trendyol Süper Lig'de ise 80 dakika şans bulurken gol atamadı, sadece bir asist katkısı verdi. İstediği süreleri alamaması nedeniyle mutsuz olan sarı-lacivertli futbolcu için teknik heyet düğmeye basacak.

Bire Bir Toplantılar Yapılacak

Tecrübeli golcüyü adeta terapiye alacak olan teknik heyet moralini düzeltmek için oyuncuyla bire bir toplantılar yapacak. Edin Dzeko'nun yüksek formuna rağmen teknik heyet yoğun tempoda sakatlık ve performans düşüklüğü riskini düşünüyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi'ye Terapi Kararı! - Resim : 1

Hazır Ve Moralli Olması İsteniyor

Dzeko 37 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar etkili bir performans ortaya koymuştu. Ancak Bosna Hersekli forvetin maç trafiğinde sorun yaşaması halinde Batshuayi'ye şans verecek. Bu yüzden teknik heyet tecrübeli forvetin süre aldığı dönemde hazır ve moralli olmasını istiyor.

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# Michy Batshuayi # fenerbahçe
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