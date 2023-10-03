Filenin Efeleri, ABD’ye Mağlup Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, ABD’ye Mağlup Oldu
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Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD’ye 3-1 kaybetti. Filenin Efeleri, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 13.30’da Japonya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, ABD’ye Mağlup Oldu - Resim : 1
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Salon: Yoyogi National
Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)
ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma’a, Muagututia)
Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)
Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20
Süre: 2 saat 5 dakika

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# Filenin Efeleri # voleybol # abd
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