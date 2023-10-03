MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu Dönemi!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen isim belli oldu!

Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu Dönemi Başlıyor!

MKE Ankaragücü yönetimi, yaptıkları çalışmaların ardından teknik direktörlük koltuğuna getireceği ismi belirledi.

Başkentin sarı-laciverli ekibi, son olarak RAMS Başakşehir'de görev yapan eski milli futbolcu Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

43 yaşındaki Belözoğlu, RAMS Başakşehir'de 2 yıl görev yapmıştı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek. Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de başlamıştı.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.