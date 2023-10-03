Fenerbahçe - Spartak Trnava Maçının Hakemi Belli Oldu! Maçta Alman Hakem Sascha Stegemann Düdük Çalacak

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann görev alacak.

Fenerbahçe - Spartak Trnava Maçının Hakemi Belli Oldu! Maçta Alman Hakem Sascha Stegemann Düdük Çalacak
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Fenerbahçe - Spartak Trnava Maçının Hakemi Belli Oldu! Maçta Alman Hakem Sascha Stegemann Düdük Çalacak - Resim : 1Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da Christian Dingert oturacak.

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