Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Olay, Kayseri'de yaşandı. Pazarcı esnafı arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti
Editör: Yağmur Biçen

Kavga, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Semt Pazarı'nda çıktı.

Pazarcı esnafı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Beytullah B. ve Ümit O. tabanca, Ayhan B. bıçak, Mutlu Can B. ile Bayram B. ise sopayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

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# Kayseri # pazarcı # esnaf # silah # kavga
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