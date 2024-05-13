İstanbul'da gölet faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Başakşehir İlçesinde akşam saat 19.00 sıralarında yabancı uyruklu 3 çocuk gölete girdi, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocuklar Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette girip ferahlamak istedi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.

Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu, cenazeler morga kaldırıldı.