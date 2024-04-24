Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5’e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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