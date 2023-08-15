Galatasaray, Aston Villa ile Zaniolo transferi konusunda anlaştı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Uzun süredir takımdan ayrılacak olmasıyla gündemde olan Nicolo Zaniolo transferinde Galatasaray ve Aston Villa bonservis ve kiralama ücreti konusunda anlaştılar.Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde oyuncunun yarın İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

NİCOLO ZANİOLO PREMİER LİG YOLCUSU

Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlıyor. Zaniolo'nun kiralama ücreti ve satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'ın kasasına 32 milyon euro girecek.

Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro kiralama ücretinin dışında futbolcunun sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 27 milyon euro daha kasasına koyacak.

RESMİ İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin kadrosunda görmeyi ısrarla istediği Zaniolo ile kişisel şartlarda da anlaştı. İtalyan yıldızın kısa süre içerisinde Aston Villa'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

Dünyaca ünlü muhabir Fabrizo Romanio'nun haberine göre Zaniolo yarın İngiltere'ye uçup sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

KASAYA 32 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray, bu transferden kasasına toplam 32 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılılar, Roma'ya da satıştan pay olarak 3.4 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla 12 maçta forma giyen Zaniolo, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.