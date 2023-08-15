Fenerbahçe'de Ndombele ısrarı sürüyor! İşte yeni teklif

Transfer çalışmalarına son gaz devam eden Fenerbahçe defansif orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.Bu isimlerden biride Tothenham'ın yıldız orta sahası Ndombele.Sarı lacivertliler bu transferdeki ısrarını teklifi yenilemesiyle belli etti.

NDOMBELE ISRARI SÜRÜYOR

Orta sahasını son olarak Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Premier Lig'den bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE NDOMBELE ISRARI SÜRÜYOR! İŞTE YENİ TEKLİF

Fred transferinin ardından orta sahaya ikinci takviyeye hazırlanan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tottenham Kulübü'ne Ndombele için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

İngiliz kulübü 15 milyon Euro'da ısrar etmişti. Yönetici Selahattin Baki, Tottenham ile yeniden masaya oturacak ve son teklifi 13 milyon Euro olarak revize edecek.

Bu rakama transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.