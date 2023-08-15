Fenerbahçe Omar Fayed transferini açıkladı! Omar Fayed kimdir,nereli,kaç yaşında?

Sarı lacivertliler, 2023-24 sezonu için kadrosunu güçlendirme adına El Mokawloon'dan 20 yaşındaki yetenek Omar Fayed'i İstanbul'a davet etti. Genç stoper, Fenerbahçe ile ileri transfer görüşmelerine başlayacak.

Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren ve şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı Lacivertliler, Mısır ekibi El Mokawloon'dan Omar Fayed'in sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE OMAR FAYED TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yaptığı yıldız transferlerinin yanı sıra genç bir ismi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu açıkladı. 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omay Fayed’i denemek üzere İstanbul’a davet eden sarı lacivertli kulüp, transferle ilgili resmi bir duyuru yaptı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Mısır’da El Mokawloon forması giyen Omay Fayed, A takımla antrenmanlara katılacak ve teknik heyetin raporuna göre kariyer planlamasına karar verilecek.

İngiliz medyası, Mart 2023’te yaptığı haberlerde Liverpool’un 20 yaşındaki Fayed’i takip ettiğini yazmıştı. Fayed, Mohamed Salah’ın yetiştiği kulüp olan El Mokawloon’da oynuyor.

Fenerbahçe, Omar Fayed transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bilgilendirme



2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.



Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere… pic.twitter.com/4kXJoAXVtZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 14, 2023

OMAR FAYED KİMDİR,NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Omar Fayed, 4 Temmuz 2003 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Omar'ın mevkisi stoper. El Mokawloon altyapısından yetişen ve 2022 yılından itibaren A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki stoper, toplam 29 resmi maçta forma giydi. Mısır U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan ve 1 gol atan Omar, U23 Milli Takımı'yla da 1 maçta yer aldı.

MISIR'IN ÖNEMLİ EKİPLERİ PEŞİNDEYDİ

Omar Fayed için son dönemde Mısır'da transfer söylentileri artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Al-Watan, son dönemde performansıyla dikkat çeken Omar Fayed için Mısır'ın önemli ekiplerinden Zamalek'in devrede olduğunu belirtmişti. Al-Watan'ın edindiği bilgilere göre Zamalek'in yanı sıra Pyramids FC ve Future FC de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasındaydı.

LİGİN EN İYİ STOPERLERİ ARASINDA YER ALDI

Ülkenin önemli yıldızları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny gibi El Mokawloon'da yetişen Fayed, 2022/2023 sezonunda ligin en iyi stoperleri arasında yer aldı. El Mokawloon, ayaklarını çok iyi bir şekilde kullanan bu nedenle transferin gözde isimlerinden olan Fayed'i Mısır'da herhangi bir kulübe satmayacağını duyurmuştu. Mısır A Milli Takım Teknik Direktörü Rui Vitoria'nın Olimpiyat kadrosuna çağırdığı Fayed, ülkenin büyük beklenti içerisinde olduğu ve ilerleyen dönemde Milli Takım'ın değişilmezleri arasında yer alması düşünülen isimlerden.