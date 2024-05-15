Samsun'da "Buz Şöleni" gösterisi düzenlendi! Sporcular buz üzerinde hünerlerini sergiledi!

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu "Buz Şöleni" gösterisiyle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda muhteşem bir gösteriye imza attı.

Buz hokeyi sporcuları, hız ve beceri dolu hareketleriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Buz hokeyi sporcuları, bu sporun heyecanını ve zorluklarını izleyicilere aktardılar.

Sürat pateni sporcuları ise etkileyici performanslarıyla büyüledi. Sporcular, buzun üzerindeki ustalıklarını sergilediler.

Artistik buz pateni sporcuları da göz kamaştırıcı gösterileriyle büyük alkış aldı. Hem bireysel hem de takım halinde gerçekleştirdikleri gösteride adeta buzun üzerinde dans ettiler. İzleyiciler, artistik buz pateni sporcularının hünerleri karşısında büyülendi.

Etkinliğin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, buz hokeyi sporcularını tebrik etti.