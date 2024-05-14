Isparta'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor!

Isparta'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla kampüse "Gazze çadırı" kurdu.

Isparta'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor!
Editör: Metehan Gül

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla kampüslerinde "Gazze Çadırı" kurdu.

Öğrenciler ve akademisyenler, kurulan çadırın önünde bir araya gelerek İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.

Isparta'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor! - Resim : 1

REKTÖRLER DE ÇADIRI ZİYARET ETTİ!

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal da öğrencilere destek vermek amacıyla kurulan çadırı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilcisi Furkan Tulu, İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Filistin nöbeti tuttuklarını söyledi.

Isparta'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ediyor! - Resim : 2

Isparta halkını Filistin konusunda bilinçlendirmek için kent merkezinde Gazze çadırı kurduklarını ifade eden Furkan Tulu, "Filistinlileri unutturmamayı sağladık. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'daki üniversitelerde yapılanları eylemleri gördükçe biz Türkiye'deki Müslümanlar olarak kendi şuurumuzun onlardan daha eksik olduğunu gördük." diye konuştu.

Furkan Tulu, üniversite kampüsünde tüm sivil kuruluşları ve üniversite kulüpleri işbirliğiyle çadır kurulduğunu belirtti Tulu, "Üniversite öğrencileriyle birlikte Filistin nöbetini kampüste sürdürmeyi amaçlıyoruz. Filistin'de ne zaman zulüm biter, davamız nihayete ermiş olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ısparta # Süleyman Demirel Üniversitesi # işgalci israil # gazze
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