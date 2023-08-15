Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte o isim

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandanda takımdan ayrılacak olan oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

WİLLİAN ARAO FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Willian Arao'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha Willian Arao için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Arao ile Fenerbahçe birlikteliği sona erdi.Kısa süre içinde yeni takımının duyurulması bekleniyor. Panathinaikos'a gideceği gelen iddialar aarsında .

Fenerbahçe bu transferden ortalama 4 miyon euro bandında bir gelir elde etmeyi planlıyor.

AVRUPA'DA DEVAM EDEBİLİR

Arao ile Arabistan ve Brezilya ekipleri de ilgileniyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak bakıyor.

Arao, Jorge Jesus döneminde 3 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Arao, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yle de yollarını ayırmayı planlıyor.