Galatasaray ile Azerbaycan devi arasında sponsorluk anlaşması tamamlandı!

Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.

Galatasaray ile Azerbaycan devi arasında sponsorluk anlaşması tamamlandı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Galatasaray # SOCAR # Azerbaycan # sponsorluk
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