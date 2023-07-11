Galatasaray ile Azerbaycan devi arasında sponsorluk anlaşması tamamlandı!

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.