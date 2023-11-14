Galatasaray'dan Orta Saha Harekatı! İşte Okan Buruk'un Avrupa'dan İstediği 2 İsim!

Galatasaray’da orta saha operasyonu resmen başladı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda çizilen yol haritası doğrultusunda transfer temaslarını sıklaştırdı.

İki Takviye Olabilir

Galatasaray’ın ara transferdeki önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak. Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira’ya partner bulamayan Cim Bom, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.

Yollar Ayrılabilir

Tottenham’dan kiralanan Tanguy Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde. 36 yaşındaki Mertens de iyi bir teklif gelirse satılacak.

Galatasaray Yönetimi, Buruk’un raporunu sunduğu günden bu yana Ganalı oyuncuyla dirsek temasında. Eğer Arsenal ile Partey arasında sözleşme feshi gündeme gelirse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden devreye girip transferi gerçekleştirecek. Aksi halde uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacaklar.

Okan hocanın özellikle istediği bir diğer oyuncu, yaz döneminden beri görüşmelerin devam ettiği Emil Breivik.

6,8, 10 Olarak Oynayabiliyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarında müthiş bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Norveçli orta saha, temposuyla Buruk’u bir hayli etkilemiş durumda. 6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Breivik’i tam bir joker olarak gören Aslan’ın hocası, bu transferin her iki kulvarda da işlerini kolaylaştıracağına inanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, hafta sonunda Benfica ile Sporting arasında oynanan Portekiz derbisine gitmiş ve tribünden bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Genç futbolcunun ilk 11’de başlayıp 64 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2-1 Benfica kazanırken, Ergün’ün oyuncuya tam not verdiği belirtiliyor.

Opsiyonlu Kiralık Teklifi

Sarı-Kırmızılı kulübün birkaç gün içinde Benfica cephesiyle temasa geçerek, Portekizli orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacağı iddia edildi.