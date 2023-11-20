Galatasaray'ı Devler Ligi'nde Bekleyen Gelir! İşte O Rakam

A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e karşı iki maçta da çok iyi bir futbol ortaya koysa da yenilmekten kurtulamadı. 4 puanı bulunan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde 2 maçı kaldı.

Önce Manu Sonra Kopenhag

29 Kasım'da Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, 12 Aralık'ta ise Kopenhag karşılaşması için Danimarka'ya gidecek.

Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak. Hem kulüp olarak Avrupa'da büyük bir atılım gerçekleştirecek hem de ülke tanıtımına katkı yapacak.

476 Milyon Tl Ekstra Gelir

Bunun yanı sıra önemli de bir gelirin sahibi olacak. İki maçta iki galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek.

Böylece hem son 16 turuna yükselecek hem de iki sezondur yaptığı yatırımların karşılığını da almış olacak.